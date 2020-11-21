Для чего в ДНР обязали запасников явиться на пункты предварительного сбора

Соответствующий Указ подписал Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Указ, в соответствии с которым запасники обязаны явиться на пункты предварительного сбора.

- Военный комиссар ДНР и местные власти должны обеспечить оповещение и явку граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора с 23 по 27 ноября, - говорится в Указе №400.

Уточняется, что сбор запасников проводится для контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва.

Контроль исполнения указа, который вступил в силу с момента официального опубликования, поручен Управлению Народной милиции ДНР.

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