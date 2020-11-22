О чем мечтают дети Донбасса под Новый год

Дети Донбасса рано повзрослели Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Этот список я увидела в соцсети – цифра, имя, дата рождения, несколько строчек детской судьбы и желанный подарок под елочку. Начала читать и почувствовала, как буквы поплыли у меня перед глазами: «последствия минно-взрывной травмы», «укорочение конечности в результате обстрела», «мама погибла во время обстрела, когда держала сына на руках», «развитие шока в результате ранения, закрытая черепно-мозговая травма».

43 ребенка, которые никогда не стояли на майдане, не призывали к свержению власти или интеграции в Европу, не успев начать свою жизнь, стали инвалидами. Точнее инвалидами их сделали взрослые, отведя им роль маленьких заложников в затянувшейся войне.

Мальчик из поселка шахты Гагарина под Горловкой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Работу в рекламном глянце оставила

Звоню организатору акции - дончанке Инне Сасим, которая в 2014 году оставила работу в престижном глянцевом журнале и начала помогать дончанам.

- Просто война все расставила на свои места и то, что казалось важным и солидным, стало глупым и смешным, - рассказывает Инна. - Началось все с помощи беженцам в палаточном городке – люди бежали от войны и остались без ничего. Мы с единомышленниками смогли организовать им помощь едой и одеждой. В получении посылок, неожиданно возникло множество препятствий, которые могли бы быть легко преодолимы, будь мы фондом. Тогда у нас еще работали органы юстиции, я, никому не рассказывая из домашних, заложила свой мобильный телефон, чтобы заплатить необходимые взносы. Так родился благотворительный фонд «Сердце».

Желающие помочь сами находили Инну, перечисляли деньги, а она с помощниками, взяв в исполкоме списки нуждающихся, ходила по домам и раздавала деньги инвалидам и малоимущим.

Когда-то Инна была сотрудником престижного глянца, но война все перевернула. Фото: архив Инны Сасим

Везли лекарства под автоматными очередями

И передвигаться общественным транспортом с большими суммами денег – это было еще не самое страшное.

- Больше всего запомнилась одна поездка за детскими лекарствами на Украину в 2015 году. Там нам предложили бесплатно забрать крупную партию медикаментов и одна из наших предпринимательниц Елена М., согласилась помочь в этой рискованной поездке, - вспоминает Инна. - Так получилось, что мне нужно было еще и дочку из Украины забрать, где она находилась у родственников. И вот мы, загрузив машину и помолясь, все вместе едем к украинскому блокпосту. А очередь стоит огромная и двигается очень медленно. Подходит время закрытия КПВВ, а мы двадцатые в очереди. Понимаю, что шансы ночевать с ребенком в поле – очень высокие, а утром придет новая смена, выспавшаяся и полная сил, начнут машину проверять и обнаружат медикаменты. Если ехать, то только сейчас! Говорю дочери, ей тогда 9 лет было: «Сейчас мы вместе подойдем к дяде военному, и ты скажешь, что у тебя температура, что тебе плохо». Бежим к будке блокпоста. А там толпа возмущается, все кричат, плачут, просят, чтобы их пропустили. Дочка жалобно пищит сквозь этот шум: «Дядя, у меня температура 38. Вы ведь не оставите нас ночевать в поле?» Военный услышал ее, набрал кого-то по рации: «Тут хвора дытына. Пропустыты?» И кивает нам, чтобы заполняли талон и проезжали. Еще не веря в свою удачу, мы стрелой к машине, заводимся, едем. Пересекаем блокпост и в то же мгновение слышим сухой треск, не сразу понимаем, что это стреляют из автомата. А когда понимаем, останавливаемся, к нам бегут военные. Оказывается, мы не выключили фары авто, а нам этого никто и не сказал. Показываем талон, объясняем и нас пропускают без досмотра. Мне кажется, в то мгновение мы все не дышали.

Донбасс оказался разрезан по живому. Очередь на блокпосту с Украиной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Весь ужас и риск они осознали уже позже, а тогда словно видели себя со стороны героями какого-то фильма. Но зато эти медикаменты очень пригодились детским домам и маленьким инвалидам Донецка.

У детей должен быть праздник

Добровольцы, желающие помочь детям, приходили в фонд «Сердце» сами и предлагали посильную помощь. Кто - памперсами, кто - медикаментами, кто – деньгами. Так появилась идея делать ежегодные акции с подарками для маленьких дончан: на новый год и в День защиты ребенка 1 июня.

Вот такие праздники фонд "Сердце" организовывает регулярно. Фото: архив Инны Сасим

- Такие акции очень успешно проходят у нас уже третий год. Каждому ребенку мы находим Деда Мороза или Снегурочку, которые осуществят его новогоднюю мечту. Обычно это очень бесхитростные желания: игрушки, одежда, книги.

К сожалению, списки нуждающихся не уменьшаются, а вот желающих помогать все меньше.

- Сейчас нам очень тяжело, пожалуй, тяжелее, чем было даже в начале войны. Многие устали, потеряли прежний доход, а ведь основные наши помощники – это местные предприниматели. Иной раз видишь, что взяли подопечных, помогали из месяца в месяц, а сейчас перестали. А детям не объяснить, они ждут. Очень надеемся на сотрудничество с Россией, по-другому нам не выжить.

В Донбассе выросло целое поколение детей войны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новогодней акции стать волшебником очень легко, для этого нужно выбрать кого-то из списка детей и либо передать подарок лично или через фонд (телефон Инны Сасим – 071 338 9182 (Вайбер), либо перечислить посильную сумму. В конце года Инна планирует организовать праздник для детворы с угощениями и аниматорами.

5469 5200 2018 9288 - карта Сбербанка РФ, получатель - Сасим И.Н

СЧЕТ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

Получатель: БО «БФ СЕРДЦЕ»

Текущий счет получателя: 40703810020900000003

Код получателя: 39324270

Банк получателя: Отделение г. Донецк №0001/02

ИНН банковского учреждения :51000050

Бик банковского учреждения:310101001

Назначение платежа: Благотворительная помощь.

Война в Донбассе оставила сотни детей калеками Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Айфоны и круизы донецкая детвора не просит

1) Головко Елизавета Александровна 17.09.2002 г. г. Донецк, эпилепсия группа А. Теплая пижама. (рост 1.70, от плеча до запястья 57 см)

2) Лакомов Андрей, 18.08.2002 г.р., (07.08.15 – ребенок получил тяжелейшие травмы, сотрясение головного мозга, ампутация левой руки до уровня плеч) Блютуз наушники (беспроводные).

3) Москаленко Екатерина 05.10.1999, опекун (бабушка) Максимчук Галина Николаевна, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга при обстреле. Раскраска по номерам или гирлянду необычную.

4) Уханова София 24.09.2013г.р. (19.01.2015 минно-осколочное ранение правой кисти, слепое ранение передней брюшной стенки и верхней трети правого бедра. Размозжение 3-5 пальцев правой кисти. Кукла «Барби».

5) Ниженец Илья 10.10.2013 г.р. (Диагноз: минно-взрывная травма, сквозное осколочное ранение Н/3 левого бедра касательного ранения области правой подколенной ямки. Машина на пульте управления.

6) Петрова Даурия 04.09.2006 г. р г. Горловка. Сросшийся огнестрельный перелом правой ключицы со смещением и наличием болезненного остеофита. Толстовка, рост 170, желательно не маркий цвет.

7) Бродский Кирилл 24.05.2013 г.р. В 06.08.2014г. Мама погибла при артобстреле, держа ребенка в руках. Отец - остался инвалидом первой группы. Ребенок получил ранение. Есть брат. Кирилл 7 лет- военный набор. Данил 9 лет настольная игра УНО.

8) Берестовой Даниил 20.05.2009 г.р. (Осколочное ранение головы (инородное тело) при обстреле). СКЕЙТБОРД.

9) Гаврилова Полина 18.01.2008 г.р. (Открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение головного мозга при обстреле). Портативная колонка.

10) Лисицкий Виктор- 2006 г.р. (проникающее ранение склеры правого глаза, частичная потеря зрения от действия осколка в результате рядом разорвавшегося снаряда). Домино или шахматы.

11) Ливенцов Максим 02.12.2006 г.р. (18.01.2015 г. В следствии попадания снаряда в дом повреждена крыша дома, летняя кухня, коридор в доме полностью разрушен и т.д. Энциклопедия про космос.

12) Шевелева Анастасия 11.06.2007г.р., г. Горловка. 30.08.2014 Проникающее ранение грудной клетки слева с открытым осколочным переломом 10-го ребра слева, повреждением левого легкого, осложнившееся развитием левостороннего гемопневмоторакса; осколочное ранение правого плеча, мягких тканей правой заушной области, с развитием шока 2-3 степени, образовавшиеся от пробивного и клиновидного действия осколков; закрытая черепно-мозговая травма, возникшая от механического действия взрывной волны; множественные ссадины туловища и конечностей. Мама погибла. Набор спиц для вязания, нитки, бисер.

13) Абубекеров Вадим, 03.12.2014г.р., п. Зайцево В возрасте 2х месяцев ребенок получил ранение, ссадины на лице, гематома левой височной области, инородное тело в слизистой левого глаза, которое образовалось в результате взрывного действия снаряда и вторичных осколков. Конструктор «Lego» большой город или «Lego» корабль.

14) Семья Сафрошиных В этой семье двое детей сирот,1 ребенок инвалид!!! Воспитывает их бабушка, Бондаренко Тамара Семеновна. Мама девочек умерла, отца лишили родительских прав. Полине - резиновую игрушку меленькую, без всяких деталей. Кате- клеевой пистолет, ленточки, палочки клея (запаски).

15) Садыкова София -20.05.2010г.р. (27.10.2016. ранение челюстно-лицевой (левой скулы)) Кроссовки (размер 37) со светящейся подошвой.

16) Дембяк Андрей 09.07.2009 г.р., г. Донецк. В июне 2014 года попали под артобстрел, вследствие чего у ребенка поражение психики, нарушение речи и т.д. Термо стакан для школы.

17) Фролова Ирина 19.09.2009г.р., г Донецк. Произошло:03.04.2015 в 15.30 на улице в Калининском р-не. Рядом разорвался взрыватель от мины. Диагноз: осколочное ранение левой голени с открытым переломом левой большеберцовой кости. Кукольный домик.

18) Малыхина Виолетта 07.01.2007 г.р. Огнестрельное ранение голеностопа, укорочение конечности при обстреле. Маленькие беспроводные наушники.

19) Переверзев Данил 15.04.2005г.р. п. Зайцево. В 2016г. получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга в результате контузии средней тяжести при обстреле. Осложнения в кишечнике при обстреле. Наушники Xiaomi Redmi AirDots 2 Black.

20) Трещев Денис Витальевич 03.07.2009 г. Кировское. Врожденный порок сердца. Конструктор «Lego»

21) Заречная Татьяна- пенсионный возраст, опекун троих деток. п. Ясиноватая. Конструктор корабль или самолет, портативный набор для рыбалки.

22) Кубаев Михаил Андреевич 06.11.2010 г.р. ребенок ДЦП. Развивающие игры, тесты для младших классов.

23) Тихолаз Илья 02.08.2008г.р., г. Донецк. Отец умер 30.07.2010г, мама умерла 28.01.2015г. во время военных действий. Дом и документы сгорели. Опекун над ребенком дедушка Рогальчук Николай Владимирович. Кроссовки зимние, размер 39.

24) Семья Рябининых. В этой семье трое детей, и все трое пострадали, в результате военных действий!!!

- Рябинин Даниил 04.04.2009г. В 2014году во дворе во время артобстрела получил осколочное слепое ранение средней трети правого плеча с наличием инородных тел и полным разрывом правого лучевого нерва. Рваная рана правой ягодицы. Алмазная мозаика.

- Рябинина Виктория 31.05.2011г. В 2014году во дворе во время артобстрела получила множественные осколочные слепые ранения бедер и голеней с наличием инородных тел, контузия правого малоберцового нерва. Алмазная мозаика.

- Керч Александр 24.12.1995г. В 2014году во дворе во время артобстрела получил множественные осколочные слепые ранения бедер и голеней с наличием инородных тел, контузия правого малоберцового нерва. Остался инвалидом 2 группы. Беспроводная мышь для компьютера.

25) Попкова Диана 03.06.2010 г.р. г. Харцызск (в 2014г. ранение плечевого сустава, перелом плечевой кости при обстреле. Родители погибли). Рюкзак с паетками, маркеры для рисования.

26) Хлопова Анастасия 11.05.2009 г.р. - закрытая ЧМТ, гематомы, ссадины, ожоги в результате попадания под завал разрушенного дома после артобстрела. Игра настольная монополия.

27) Шуригин Антон Андреевич 19.01.2016 г. р. г. Донецк Ребенок -инвалид. Мама мальчика воспитывает одна. Смарт-часы.

28) Хурчак Илья. г. Макеевка. Диагноз - острый миелобластный лейкоз, реарранжировка MLL гена, ремиссия. Проходит лечение после трансплантации костного мозга. Микроскоп или машинку с открывающейся дверьми.

29) Гудзык Леся Александровна 1981 г.р. Сын – Гудзык Илья Михайлович, болеет эпилепсией. 26.10.2002 г. р. Постельное белье, двух-спальное.

30) Макарченко Марк Валерьевич 31.10. 2000 г.р. Инвалид детства по патологии нервной системы и ОДА, инвалид 1гр. "А". На руки утяжелители, шапка для бассейна.

31) Пшеничный Никита 15.07.2004г.р.- ребенок инвалид. Диагноз- врожденная аномалия развития верхних конечностей: радиоульный синостоз с вторичной нервопатией срединного и лучевого нерва, выраженнее справа, с нарушением функции. Игровая мышь с ковриком.

32) Семья Белых В этой семье трое детей. Двое из них инвалиды: Виталий Витальевич 1995г.р(1я группа инвалидности) Евгений Витальевич 2011 г. р. (ДЦП) Евгений- железная дорога, Виталик- постельное 1.5.

33) Игнатенко Мария Михайловна 2015 г. р. Ребенок ДЦП. Детская кухня.

34) Семья Дьяченко. В этой семье трое детей, двое близняшек- Карина Андреевна 2003 г. р.(ДЦП), Кристина Андреевна 2003 г.р.(ДЦП). Мама в разводе. Воспитывает деток одна. Двух-спальное постельное белье или искусственную елку 1.5-2.0 метра.

35) Рябко Александра 05.03.2012 г.р., г. Донецк. 30.12.2014 во время прогулки всей семьей подорвались на мине-растяжке. Ребенок получил ранение левого глаза и правой руки с наличием инородного тела) Алмазная мозаика.

36) Мухин Александр 31.10.2006 г.р., г. Горловка. Получил ранение туловища и левой ноги во время артобстрела. Диагноз: огнестрельное ранение передней брюшной стенки, левой паховой области, левого бедра от взрывного действия снаряда. Мяч футбольный, футбольная форма рост 1,75, объем груди 101, объем бедер 101, если возможно с надписью «Liverpol».

37) Лесовой Игорь, 22.01.2014 г.р. Ребенок инвалид, ДЦП. В этой семье трое деток, мама воспитывает их одна. Работает медсестрой. Конструктор «Lego».

38) Охрименко Виктор Дмитриевич 02.10.2013 г.р., сахарный диабет, 1-го типа, тяжелая форма. Электронный конструктор.

39) Окара Никита, 10.09.2009г.р., г. Горловка, 25.12.2013г.р. одинокая мама, ребенок инвалид 2-ой группы, дефект речи. Отец погиб. Ребенок пострадал тоже. Сноуборд или беспроводную мышь.

40) Семья Вербенко воспитывает троих деток, старший ребенок инвалид. Мяч для фитнеса – Фитбол до 100 кг.

41) Перепечина Мария Дмитриевна, 18.01.2008 г.р. Диагноз: бронхиальная астма. Мама ребенка воспитывает одна. Шапка для плаванье большой размер (т.к. длинные волосы) и очки для бассейна.

42) Детский Дом семейного типа Ковалевы. г.Донецк. В этом детском доме на воспитании 22 ребенка. Для старших нужна колонка большая Jbl . 2-м девочкам куклы , а 2-м мальчиком машинку на управление.

43) Зиненко Ирина Александровна. Воспитывает 2 деток, одна из них Маша – ребенок инвалид, 11 лет, АСТМА тяжелое течение. Зимние кроссовки 39 размер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Повторные случаи заражения, как правило, протекают тяжелее»: Исповедь донецкого врача, работающего в «красной зоне»

«Комсомольская правда» пообщалась с медиком, который ежедневно входит в зону риска, чтобы помочь зараженным COVID-19 (подробнее)