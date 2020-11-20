«Сразу можно узнать все!» За что дончане любят «Комсомольскую правду»

- Читаем всей семьей, а потом отдаем соседям, - говорит жительница Макеевки. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Редакция «Комсомольской правды» приняла участие в дне подписчика, организованном государственным предприятием «Почта Донбасса». На главпочтамте жители Республики с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой». Кто-то интересовался нашим изданием, которое до этого не читал. Но большинству посетителей «Комсомолка» была хорошо знакома.

«ИНТЕРЕСНАЯ КРАСОЧНАЯ ГАЗЕТА»

Жительница Макеевки Оксана Ивановна приехала самой первой к началу. Женщина рассказывает, что покупает газету «Комсомольская правда» в киоске каждый день.

- Читаем всей семьей, а потом отдаем соседям. Они тоже очень любят газету, - говорит Оксана Ивановна. - Из «Комсомольской правды» сразу можно узнать все! У вас есть не только местные новости, но и российские. А еще – самые важные мировые события.

За что дончане любят «Комсомольскую правду» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Оксана Ивановна рассказывает, что ее самый любимый автор – Дарья Асламова.

- Читаю все ее статьи, - говорит жительница Макеевки.

Возле столика «Комсомольской правды» собираются люди.

- Интересная красочная газета – приятно держать в руках, - слышно среди потенциальных подписчиков.

- К 11.00 подписалось четыре человека¸ за что они получили в подарок фирменные сувениры от «Комсомольской правды» и приняли участие в беспроигрышной лотерее от ГП «Почта Донбасса», - сообщил сотрудник редакции.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ОТ «КОМСОМОЛКИ»

За что дончане любят «Комсомольскую правду» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Оформив подписку на 3, 6 или 12 месяцев 2021 года на ежедневную газету «Комсомольская правда», вы гарантированно получите в подарок фирменные календари на 2021 год (календари будут высланы почтой на указанный адрес подписки).

Условие: оформите подписку на почтовых отделениях ГП «Почты Донбасса» на 2021 год и сообщите данные о подписке до 15 декабря 2020 года письмом на e-mail shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331 03 55 с текстом: дата подписки, адрес, Фамилия И.О.

ПОДПИСКА ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

За что дончане любят «Комсомольскую правду» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Давайте подсчитаем, насколько выгодна подписка на «Комсомолку». Подписка на весь 2021 год на полный комплект «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 2481 рубль. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 4300 рублей. Экономия – 1819 рублей.

Годовая подписка на еженедельник «Комсомольская правда» (толстушка) составляет 921 рубль. А на покупку газеты в киоске вы потратите 1300 рублей. Экономия – 379 рублей.

Разница между подпиской и покупкой ежедневных выпусков «Комсомолки»: «КП» вторник – 371 рубль, «КП» среда – 399 рублей, «КП» пятница – 391 рубль.

В любом отделении ГП «Почта Донбасса» можно подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый выпуск еженедельной газеты в отдельности и получать их с января до конца 2021 года.

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