«Комсомольская правда» приняла участие в дне подписчика Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 20 ноября, редакция «Комсомольской правды» приняла участие в дне подписчика, организованном государственным предприятием «Почта Донбасса».

- К 11.00 подписалось уже четыре человека¸ за что они получили в подарок сувениры от «Комсомольской правды» и приняли участие в беспроигрышной лотерее от ГП «Почта Донбасса», - рассказывает сотрудник редакции.

Напомним, что в любом отделении ГП «Почта Донбасса» можно подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый выпуск еженедельной газеты в отдельности и получать их с января до конца 2021 года.

Дни подписчика пройдут во всех городах Республики. График будет известен позже.

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