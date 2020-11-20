В ДНР разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. Фото: МВД Республики

ГАИ ДНР обратилась к жителям за помощью в розыске водителя, сбившего 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Харцызске 19 ноября. Об этом сегодня сообщили в центре общественных связей МВД Республики.

ДТП произошло возле дома № 125 на улице Адамца (район парка культуры и отдыха имени Чехова) около 18.00. Водитель с места аварии скрылся. Ребенка с травмами госпитализировали.

- Госавтоинспекция обращается к очевидцам ДТП, а также лицам, обладающим информацией об указанном происшествии, с просьбой сообщить об этом по телефонам: (071) 361-73-78 либо 102, - рассказали в МВД.

В ГАИ напоминают водителям о необходимости в случае совершения аварии оставаться на месте, сообщить об этом в полицию, принять все возможные меры для сохранения следов ДТП, а также вызвать Скорую помощь, если в аварии пострадали люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донецкая поэтесса Галина Боженко для помощи землякам открыла «Выручалочку»

Пункт приема и выдачи гуманитарной помощи работает на базе музея известного онколога-хирурга Григория Бондаря (подробности)