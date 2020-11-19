Какие проблемы возникают у жителей республик Донбасса, которые получили на Украине ID-паспорта

С украинскими пластиковыми паспортами проблемы по обе стороны границы. Фото: ГПСУ

Жители ДНР и ЛНР, которые получают на Украине ID-паспорта, сталкиваются с проблемами из-за отсутствия регистрации места проживания.

НЕ ПУСТЯТ В РОССИЮ, А В ДНР НУЖНА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

С октября владельцы пластиковых паспортов не могут проехать из Украины на территорию ДНР и ЛНР через РФ – не пропускают российские пограничники. Причина - ID-карты нет в перечне документов, по которым разрешено пересечение границы. Для беспрепятственного прохождения кордона нужен паспорт в форме бумажной книжечки с отметкой о регистрации на территории ДНР или ЛНР.

А в самой Донецкой Народной Республике ID-карты необходимо легализовать. Как, впрочем, и бумажные паспорта Украины, выданные после июля 2014 года. Для этого нужно обратиться в территориальное подразделение Миграционной службы по месту регистрации. В МС выдадут адресную справку. Она-то и будет легальным документом в Республике – вместе с пластиковым паспортом, конечно.

Но попасть в Миграционную службу не просто. И туда нужно идти с пакетом документов. Помимо самой ID-карты потребуется извлечение из Единого государственного демографического реестра Украины (оригиналы и копии этих документов), перевод этого извлечения без нотариального заверения. А также заверенные копии формы «А» и «Б» из ЖЭКа. Или же оригинал и копию домовой книги – для проживающих в частном секторе. И еще две фотографии размером 3,5 х 4,5.

Кстати, имея адресную справку, можно подавать документы на получение паспорта гражданина ДНР.

«ПУСТАЯ» ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

Как говорится, беда не ходит одна. На Украине в большинстве случаев жители республик получают «пластик» без информации о зарегистрированном месте жительства.

- Сейчас, когда нет паспорта в форме книжечки, а есть ID-карта, к ней выдают выписку из единого демографического реестра, где должно быть указано место прописки. Так вот, у жителей ДНР и ЛНР или вообще ничего не написано, или отсутствует информация о зарегистрированном месте жительства, – вынуждена признать плачевную ситуацию руководитель юридического направления организации «Крым SOS» Ольга Куришко,

Она рассказывает о причине проблемы. На Украине до сих пор нет органа, который может вносить сведения о зарегистрированном месте проживания на неподконтрольной Киеву территории. Хотя минуло четыре года с момента, когда произошли изменения законодательства.

Дело в том, что с 2016 года Государственная миграционная служба (ГМС) была лишена полномочий вносить такие данные. Эти права были переданы органам регистрации в объединенных территориальных громадах (ОТГ). Но на Украине не созданы ОТГ Донецка или Луганска - в связи с невыполнением Киевом Минских соглашений.

С «пустой» выпиской из реестра возникнут проблемы и с пересечением линии соприкосновения в Донбассе, и с легализацией «пластика» в ДНР, и в самой Украине тоже будут «приключения».

И В НЕЗАЛЕЖНОЙ ТОЖЕ БУДУТ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

Украинские правозащитники отмечают, что больше всего проблема бьет по детям из республик, которые в незалежной получают паспорт впервые. А также по молодым людям, которые поступают в украинские вузы. В частности, студенты, приехавшие из ДНР и ЛНР, не могут прописаться в общежитиях. Возникают конфликты с полицией, поскольку в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за проживание без паспорта или без зарегистрированного места жительства. И с официальным трудоустройством не так просто, как у обычных украинцев.

«Выкрутиться» можно за счет справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Но для получения этой «ксивы» тоже требуются документы, подтверждающие место проживания на неподконтрольной территории. И надо помнить, что справка – как пожизненное клеймо. Даже если вы станете в незалежной владельцем жилья, то все равно не избавитесь от статуса переселенца из Донбасса.

На днях гарант незалежной Владимир Зеленский вдохновенно говорил, что для жителей неподконтрольных территорий Донбасса Украина должна ассоциироваться с удобством, комфортом и безопасностью. Только неясно было, всерьез заявлял об этом президент или шутил.

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