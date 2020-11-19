Знай наших: Девушки из Донецка и Харцызска поучаствуют в фестивале «World Beauty»

Ванесса Фролова (девушка слева) и Амина Синицкая (девушка справа) на конкурсе Miss Europe Beauty - 2020 в Москве. Фото: личный архив героев публикации

В Москве завершился конкурс красоты «Miss European Beautу - 2020». В нем участвовали девушки из Донецкой Народной Республики. Они соревновались с другими конкурсантками в двух номинациях «Красавица Европы» и «Мировая русская красавица». В результате нашим моделям удалось забрать оба титула.

— В фестивале приняли участие и получили свои заслуженные награды наши красавицы. «Гран-при Юная Мисс Европа - 2020» получила 18-детняя Амина Синицкая – студентка 2 курса Донецкого национального университета экономики и торговли, титул «Красавица Европы» завоевала 19-летняя Дарья Заднепрянная – студентка 3 курса юридического факультета Донецкого национального университета, а «Гран-при Юная Мировая Красавица» и титул «Лучшая модель» достались 16-летней Ванессе Фроловой – ученицы 10 класса, -–сообщили «Комсомолке» в общественной организации «Молодая Республика».

Заднепрянная Дарья на конкурсе Miss Europe Beauty - 2020 в Москве. Фото: личный архив героев публикации

Победа на конкурсе даст возможность девушкам принять участие в фестивале «World Beauty». Он пройдёт в январе 2021 года.

Также на конкурсе в Москве девушки познакомились с Бедросом Киркоровым, актерами Тимуром Ефременковым и Владиславом Деминым, эпатажными участниками проекта «Дом-2» Рустамом Солнцевым, Мариной Африкантовой и Араем Чобаняном, а также музыкантом Романом Жуковым.

«Miss European Beautу» - это престижный международный конкурс, который проводится уже десятки лет. В этом году он должен был проводиться в Швеции, но из-за эпидемиологической обстановки конкурс пришлось перенести в столицу России. Попасть на него девушки могли только после победы в местном конкурсе красоты «Краса Донбасса – 2020».

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