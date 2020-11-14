Брали за услуги до 10 тысяч гривен: В Артемовском суде рассматривают дело взяточников, которые «помогали» жителям ДНР оформлять украинские пенсии

Услуги по оформлению пенсий предлагались жителям ДНР, которые по каким-то причинам не могли сами поехать в незалежную Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В горрайонном суде Артемовска (переименован в Бахмут) рассматривают громкое дело. В преступную схему с украинскими пенсиями для жителей ДНР были вовлечены сотрудники управления Пенсионного фонда Украины, управления соцзащиты населения и «Ощадбанка». В местной прокуратуре утверждают, что с начала 2018 года из-за действий обвиняемых пострадали несколько сотен пенсионеров.

По данным правоохранителей, организатором схемы является уроженец Енакиево Александр Шарпарь, который нигде официально не работает. Он предложил работникам Бахмутско-Лиманского управления ПФУ заработать на пенсионерах из ДНР.

СХЕМА РАБОТАЛА НА ПРИТОК БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

Схема выглядела примерно так. На территории ДНР посредник Лариса Трапизон находила пенсионеров, предлагала им оформить украинскую пенсию (или возобновить выплаты). Причем быстро и без очередей. За услуги просила от 5500 до 10500 гривен (от 15100 до 28800 рублей) – в зависимости от сложности и предстоящих размеров выплат. Трапизон передавала часть денег Шарпарю, а тот распределял их между сотрудниками ПФУ Татьяной Лещенко и Натальей Котляр, а также работниками управления соцзащиты населения и «Ощадбанка» (последних двух фигурантов правоохранители странным образом до сих пор «не обнаружили»). После чего госслужащие оформляли выплаты.

Только за два дня слежки следователи зафиксировали получение Шарпарем от Ларисы Трапизон 33 тысяч гривен. Можно только догадываться, какой оборот был у этой компании. Когда в сентябре 2018 года полицейские провели обыски в ПФУ, они изъяли более 50 тысяч гривен и более 10 тысяч долларов.

При задержании организатора у него нашли тетрадь с черновыми записями, документы о назначении социальной помощи пенсионерам, оригиналы заявлений, копии паспортов и ИНН пенсионеров, мобильные телефоны и 16 836 гривен. Все это следователи отнесли к вещественным доказательствам.

А в октябре нынешнего года суд рассмотрел ходатайство адвоката Александра Шарпаря и решил вернуть деньги. Мол, это личные сбережения. Заседания суда по делу тянутся с мая 2019 года. И, видимо, еще не скоро будет вынесен окончательный вердикт.

КИЕВ САМ СОЗДАЛ ИЕЗУИТСКУЮ СИСТЕМУ

Тем временем, постепенно распадается преступная цепочка. Нет «концов» в управлении соцзащиты населения и «Ощадбанке». Пенсионеры из ДНР вряд ли приедут на территорию Украины, чтобы свидетельствовать об оплате услуг. Да и сложно назвать пожилых людей пострадавшими в этом деле. Они вполне сознательно отдавали свои деньги, чтобы потом получить законную пенсию. Если уж и пострадали пенсионеры, то прежде всего от действий украинских властей. Именно Киев создал для дончан иезуитскую систему оформления и получения пенсий. И не только этих выплат. Тем самым Украина породила в Донбассе целую отрасль по оказанию различных услуг жителям неподконтрольных территорий. Не совсем правовую, а местами и незаконную вовсе. Но эффективную.

И если кто-то думает, что украинские полицейские, прокурорские и судейские не встроены в эту отрасль, то глубоко ошибается. В 2018 году, когда «накрыли» компанию Александра Шарпаря, правоохранители заявляли, что доходы мздоимцев составили не менее 6 миллионов гривен (16,5 миллиона рублей). И где эти деньги теперь? Уже и организатору преступной схемы суд вернул 16 тысяч. Жить-то человеку на что-то надо. Услуги адвоката оплачивать…

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