Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 ноября 2020 года: 3414 пациентов с COVID-19 продолжают лечение

Пациентов выписывают после получения результатов двух тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки с помощью тестов подтвердили у 88 человек, а еще у 13 получилось установить диагноз клинико-эпидемиологически. Об это сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За сутки выписан 1 человек. Кроме того, зарегистрировано 12 летальных случаев – мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет. За сутки выявлено 116 случаев пневмоний, на 42 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 71, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус выявили у 7795 человек: на лечении находится 3414 пациентов, выписаны 3694 человека, летальных случаев – 687. Кроме того, на лечении также находится 2250 пациентов с пневмонией. Из низ 515 необходима кислородная поддержка.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — напомнили в ведомстве.

Как можно заметить, ежесуточный прирост больных коронавирусом увеличился. Но связано это с тем, что в ДНР стали больше проводить исследований в лабораториях, настаивают в Минздраве.

Тем временем в соцсетях жители Донецка все чаще озвучивают свои недовольства по поводу работы «скорых». До кого-то помощь приезжает за десять минут, а к другим через пять часов. Как на самом деле обстоят дела рассказала «Комсомолке» фельдшер скорой помощи.

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