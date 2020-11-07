«Нашего мальчика мы ждали девять лет»: В Донецке идет борьба за жизнь 2-х месячного Гордея

Сейчас Ольга с сыном находятся в Донецкой областной детской больнице, где Гордею делают капельницы. Фото: архив семьи Крыловых

Ольга Крылова работает в детском саду воспитателем, а ее муж Алексей – менеджером по продаже телефонов. У пары уже есть 15-летний сын, но они очень мечтали об еще одном ребенке. А когда поняли, что не получается, не смирились – ходили по врачам, лечились.

- Мы ждали чуда девять лет, а затем поехали на Святую Землю и оттуда я уже вернулась беременной, - рассказывает Ольга. – Тогда мне было 39 лет. Сами понимаете – зона риска, поэтому внимание врачей ко мне было повышенным. Я сдавала все анализы, делала скрининги, ездила на УЗИ. Беременность протекала идеально, а мы с мужем относились очень ответственно ко всему, что назначали сделать врачи.

Роды прошли благополучно и Ольгу выписали с Гордеем, у которого, правда, наблюдалась желтушка, явление нередкое у новорожденных. Его еще так и называют «физиологическая желтуха новорожденных». Физиологическая, значит, норма…

Однако, желтушка не проходила, не только кожа, но и склеры глаз оставались желтыми, а показатели крови зашкаливали выше нормы в несколько раз. И вот в два месяца Гордею наконец-то сделали УЗИ и обнаружилось, что у ребенка отсутствует желчный пузырь, а также желчные протоки.

- Интоксикацию его организма снимают капельницами, - рассказывает мама. – Но нам необходима операция – восстановление желчных протоков и пересадка печени. Такие операции у нас не делают, только в Москве. Для этого мы и легли сейчас на полное обследование в детскую областную больницу, чтобы с заключением уже отправляться в Россию.

Гордею предстоит не просто сложнейшая операция, но и очень длительный восстановительный процесс.

- Я в отчаянии, дни идут, столько времени и так потеряно пока поставили правильный диагноз, а ничего пока в процессе оформления медицинской документации не двигается, - в отчаянии Ольга еле сдерживает слезы. – Я понимаю, что наш случай не единственный, что очень много детишек болеет, однако, для нас наш мальчик – единственный.

А пока идут обследования, родители ищут возможность собрать средства на операцию. Все неравнодушные могут перечислить посильную сумму для лечения Гордея.

Сбербанк (руб) 4817760314345582 07/23 Алексей К.

Альфа банк (грн) 4102321245879191

ЦРБ ДНР 40817810620941004749

Также можно лично передать деньги родителям мальчика, позвонив по телефонам: Ольга – 0713223424; Алексей – 0711713934

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