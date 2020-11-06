Почему скорая в Донецке приезжает к одним через десять минут, а к другим через пять часов?

Врачи скорой помощи просят не читать о болезнях в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все чаще в донецких сообществах появляются сообщения, что скорая едет медленно, иногда по нескольку часов. Дончане просят земляков поделиться телефонами, через которые можно быстро вызвать врачей. Жалуются, что ждут пятый час, а кареты все нет. При этом в другом посте рассказывают, что к упавшему сильно нетрезвому человеку скорая приехала через десять минут.

Почему так происходит «Комсомолке» рассказала фельдшер Виктория.

- Почему приезжают через пять часов? Потому что вызов на ковид – не всегда срочный. Сначала едут куда срочно надо, а потом на ковид.

- Это единственная причина?

- Ну, бывает, что просто не могут дозвониться. Я не знаю почему, но такое бывает. Но если в диспетчерской лежит куча заявок с сердцем, инсультом, нарушение речи, отказали ноги, то поедут сначала туда, а потом на ковид. Ковид иногда требует срочности. Это уже случилось. И еще неизвестно ковид это или банальная простуда.

- Часто бывает, что просто простуда?

- Бывает, что вообще здоровы. Я бы сказала, у большинства началась истерика. Вчера, например, был вызов парень двадцати одного года, у которого температура 37. Он обратился к своему лечащему врачу, он сделал флюорографию, он сделал рентген. Нигде ничего нет. Видимо, он достал лечащего врач и чтоб парень успокоился, отстал и дал ему работать, другой причины я не вижу, выписал ему гентамицин. Парень восемь дней колол антибиотик, который ему вообще не нужен. Вчера он вызвал скорую. И начал жаловаться: - «Вот у меня появилась одышка, у меня появилась температура!». А я вижу, что у него просто истерика. Чувство давления в горле – это первый признак неврастении. Я говорю – угомонись, ребенок, что ты творишь? Ты хочешь попасть в психдиспансер? Ты попадешь. Девушка его сидит рядом:

- Вы понимаете, он меня достал! Он начитался в интернете, не вылазит оттуда! Насочинял себе все признаки всех болезней! Особенно ковид этот.

Он сам развил в себе эту панику и страх. И я выезжаю на такие адреса к таким «больным». Их сейчас процентов девяносто. А кому-то действительно нужна моя помощь инфаркт, инсульт, ДТП, начались роды, эпиприступ, потеря сознание – особенно если это молодой возраст.

- Врачей хватает?

- Нет, не хватает. Уже сто раз об этом говорили. Вопрос никак не решается. Просто вся нагрузка ложится на тех, кто остался. Сама понимаешь, как справляется врач, у которого в три раза больше нагрузки. Естественно, бывают вызова с пятичасовой задержкой. И такое есть. Просто потому, что некому приехать. Плюс сортировка диспетчеров куда ехать в первую очередь. Они же вынуждены, считай, лечить по телефону. Например, у бабушки восьмидесяти лет с вызовом «давление!», спросят, какие есть препараты, скажут, что добавить, что докупить. Так и работаем.

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