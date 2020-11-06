Дневник участкового врача из Донецка - 2: Пациенты поверх масок шарфами обматываются, когда ковидный идет

Медики тоже болеют, нагрузка на них увеличивается. ФОТО: Архив "КП"

(ЧАСТЬ 1)

Стали болеть коллеги, нагрузка на оставшихся все увеличивается. На фоне ковида потихоньку наступает грипп. Обилия вакцин пока нет.. Чтобы привиться, остается все меньше времени. Когда в декабре наступит эпидемия – вакцина станет не нужна.

Медики, как и полицейские, продавцы – все те, кто работает с людьми, должны сделать прививку от гриппа в первую очередь. Но вакцины то нет, то чувствуешь себя неважно. Если даже нет температуры, но болит горло, слабость – лучше не рисковать. Похоже, это состояние, когда тебя будто ударили с утра пустым мешком – стало моим надолго.

Медики сейчас стали настоящими героями. ФОТО: Архив "КП"

Прокручиваю каждый прожитый день

Казалось бы, отпахала смену, даже чуть больше, коснулась подушки, и спи. Но сна нет. Все время прокручиваю прожитый день. Вот нахамил пациент. У него заболевание печени, но мои рекомендации не выполняет. Смотрит по телевизору передачи о здоровье и спорит со мной до хрипоты. Понятно, я не такая эффектная и приятная, словно близкая подруга, как ведущая. Бывает, не узнаю себя в зеркале. Но что делать, участкового не выбирают!

Есть и радостные моменты. Вчера шла по вызову. Гляжу, а бабулька, которую мы лечим от гипертонии уже лет десять, наконец - то вышла на улицу. Сидит в маске рядом с соседкой на расстоянии социальной дистанции. А сколько мне стоило уговорить ее гулять при любой погоде! Коронавируса она боится больше, чем инсульта и паралича. Но если таким больным не ходить на свежем воздухе – все закончится плачевно. Ухаживать за бабушкой некому, поэтому остается только побороть страх, не думать о слабости в ногах и шагать. Тем более, у моей больной есть цель – увидеть сына, который сейчас живет на Украине и не может приехать.

Самое страшное, когда цели нет. Вчера посещала старика – больное сердце. Недавно похоронил жену и не может отойти от горя. Умолял, чтобы я его убила. Я пошутила, что в его случае убить может яичница на сале три раза в день. Неудачно пошутила, он не понял и только захныкал. Зайду к нему завтра, придумаю, как поддержать.

Коронавирус "собирает" жертвы по всему миру. ФОТО: Архив "КП"

Больничные «зоны»

В нашу поликлинику два входа. Так называемый «грязный» для пациентов с температурой и условно «чистый» для тех, кто приходит на повторный прием, за справками в школу, детсад и т.д. Каждое утро мы решаем как будем работать – по талонам или без. Принимать по живой очереди в « жизни до ковида» мы не практиковали. А теперь приходится. Наплыв людей такой большой, что талоны стали бессмысленными.

Когда мы их еще выдавали, от скандалов под кабинетом раскалывалась голова. Состязались те, кто успел взять талон и те, кому этой бумажки не досталось. Чья группа больных была хамовитее и голосистее – те и побеждали. Кстати, в очередях легко формировались лидеры – смотрящие за порядком. Это всех нас научил опыт выстаивания на подачу документов в паспортные столы. Там тоже всегда есть сильная «женщина со списком».

И вот вышла я как – то в соседний кабинет, иду по мрачному коридору, где белеют только маски на лицах. Слышу женский истошный крик за стеной (там, где «грязная» зона). «Ковидный идет!». В нашем коридоре пациенты всполошились и поверх масок стали заматывать шарфы. Мудрая бабушка сделала вывод, что наверное, кто – то решил пройти без очереди и сказал, что у него ковид. Ну а кто – то это услышал и закричал.

Страх побеждает человечность

На миг ощутила себя в Средневековье, где в городе появился больной проказой, или чумой. С тех пор цивилизация шагнула далеко вперед, а вот страх так и остался тем чувством, которое может победить человечность. Невольно вспомнила, как в роли «ковидной», или «прокаженной» оказалась сама.

Когда мне вынесли вердикт, что из – за травмы руки не смогу быть хирургом, я все равно не хотела быть терапевтом, как родители. Пошла на «скорую». В коллектив не вписалась – меня посчитали выскочкой. Я и не скрывала, что хочу быть прогрессивным врачом, не выписывать устаревшие препараты и полоскание содой. Для этого учила английский и в свободное время за свой счет ездила на семинары. Коллеги же старались заработать. Хорошие деньги приносили капельницы, которые ставили тем, кто в запое.

Как – то приехали по вызову к почти опустившейся женщине. Она потеряла сознание на лестничной площадки, не дойдя пару шагов до двери. «Скорую» вызвали соседи. Я сразу обратила внимание, что женщина худая, а на щеках лихорадочный румянец. Подумала, что похоже на туберкулез.

Мы оказали ей помощь и уехали. Никто из наших медиков не заболел, а вот я подхватила палочку Коха. И хоть я не асоциальный элемент общества – брезгливость, смешанную с презрением, ощутила сполна. И это еще были времена, когда в области объявили войну туберкулезу, на деньги известного бизнесмена отремонтировали тубдиспансеры, закупили оборудование и лекарство, широко освещали проблему в СМИ. И тем не менее, в вопросах страха перед болезнью рулит Средневековье.

А последней каплей покинуть «душевную» компанию моих коллег из «скорой» было то, что вылечившись, я вернулась к нам в кабинет и увидела аккуратно стоявшую возле мусорника свою чашку и ложку. Все было упаковано коллегами в пакет, и я представила, что убирали мои вещи они в перчатках.

Симулянты бывают разными

Приходишь по вызову, а взрослый крепкий мужик говорит, что только вот, полчаса назад, сбил высоченную температуру, еле выжил. Понятно, что ничего серьезного нет, человек просто хочет немного отдохнуть. Но пока не знает, что больничный – не значит отдых! Такие пациенты были всегда.

Нет, дружок, отдохнуть не удастся. Согласно нашим протоколам, принятым еще при СССР, больной должен через день – два приходить на прием к врачу, сидеть в очереди часа два – три, сдавать анализы (часто в другом месте), и т.д. Работать, одним словом.

- Мне стало тут еще хуже, доктор! - Как – то перестрел меня в коридоре один из таких симулянтов. Нервный такой, глаз дергается. – Мне в дурдом уже пора после вашего больничного! Я только подхожу к регистратуре, и уже на взводе.

Казалось бы, новая инфекция заставит чиновников пересмотреть правила, и не создавать массового скопления людей в амбулаториях. Но нет. Работаем с новой, неизученной и опасной инфекцией по – старому.

Напряжение в офисах, которые и хотели бы, но почему – то не смогли уйти на удаленку, породила новых «симулянтов». Это, как правило, люди подчиненные. А их начальник – ярый ковидофоб. Острее всего реагирует на кашель подчиненного. На единожды кашлянувших «давят» уйти на больничный или отпуск. Но отпуск люди берегут. Остается только один вариант. Так наши душные и темные коридоры пополняются новыми клиентами. А список вызовов на дом не уменьшается.

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