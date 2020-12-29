Донбасс снова в огне. В минувшие сутки украинская армия значительно нарастила интенсивность и мощь обстрелов территории Республики. Активно использовались тяжелые – 120-миллиметровые минометы. Украинские каратели выпустили 52 мины. Под огнем оказались Донецк, Горловка, села на юге Республики.Разведка Народной милиции ДНР сообщила, что по Горловке стреляли с позиций 35-й бригады морской пехоты ВСУ. По селам на юге ДНР – с позиций морпехов 36-й бригады. А по западным окраинам Донецка открыли огонь прибывшие из Одесской области в Марьинку по ротации подразделения 28-й механизированной бригады.Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей и защитников ДНР не пострадал. «Лишь» в донецком поселке шахты Трудовская была повреждена кровля и остекление частного жилого дома. Как говорится, «легко» отделались, учитывая большое количество выпущенных боеприпасов.Интересно, с чего это вдруг украинские вояки так разбушевались после месяцев затишья на передовой?Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко обращает внимание, что активизация обстрелов произошла на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского об «угрозе агрессии России».- Очевидно, что украинские военные стреляют по позициям ДНР для провоцирования защитников Республики на ответный огонь. Киеву очень важно хоть как-то подтвердить слова Зеленского про некие «агрессивные намерения». Заодно и прощупать оборону ДНР, - считает политолог.Он предполагает, что гарант незалежной возбудился накануне смены в США президента и принятия решения о военной помощи Украине.- Зеленскому крайне важно удержаться у власти после прихода Джо Байдена. Не случайно нынешний украинский президент сравнялся по риторике с предыдущим – Петром Порошенко, который более близок Байдену, - отмечает Кузьменко.Но готов ли Зеленский развязать войну в Донбассе?- Пока это только риторика. Хотя с большой долей вероятности в украинском Генштабе уже разработан план блицкрига. На то они и военные, чтобы иметь такие планы. Сейчас для Киева важно продолжать наращивать военную мощь и выжидать момента, когда Россия не сможет вступиться за Донбасс в силу каких-то обстоятельств, - подчеркивает политолог.Он обращает внимание на намерение Зеленского построить в 2021 году современную трассу от Львовской области до Донбасса.- Помимо экономических и политических моментов существует и военная составляющая. Трасса позволит быстро перебросить войска и технику на восток. В частности, с Яворовского полигона на Львовщине, где сейчас НАТОвские спецы усиленно тренируют «миротворцев», - считает Дмитрий Кузьменко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Путь Визенталь»: Офицер СБУ бьет и обирает жителей ЛНР на пункте пропуска в Станице ЛуганскойКомандир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)