Подразделения украинской армии за сутки семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 80 мин и гранат. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Под огонь попали окрестности поселка шахты имени Гагарина на горловском направлении, поселок шахты «Трудовская» — на донецком, а также села Новая Таврия и Ленинское – на мариупольском направлении. Применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы (АГС, РПГ и СПГ).Так, на горловском направлении боевики 503-го батальона морской пехоты 35-й бригады трижды открывали огонь по району поселка шахты имени Гагарина, выпустив по поселку десять 120-мм мин и восемь гранат из СПГ.На донецком направлении, прибывшие для ротации боевики 28-й механизированной бригады с позиций в районе Марьинки обстреляли из АГС поселок шахты «Трудовская», выпустив 15 гранат. В результате повреждения получило частное домостроение, расположенное по улице Раборовского. По счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал.На мариупольском направлении боевики 36-й бригады морской пехоты трижды открывали огонь с замаскированных позиций из 120-мм минометов по районам сел Новая Таврия и Ленинское, выпустив 42 мины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа год защитники ДНР сбили 33 украинских беспилотникаБоевики Киева использовали их для корректировки огня и нанесения ударов по Республике (подробнее)