В ДНР заявили, что военнослужащие Народной милиции за год сбили больше тридцати беспилотников ВСУ. Украинская армия применяла летательные аппараты для корректировки огня и нанесения ударов. Тем самым Киев продолжал нарушение Минских соглашений.Около 20 украинских беспилотников было сбито после вступления в силу допмер по усилению и контролю режима прекращения огня, которые начали действовать с 27 июля этого года.- В 2020 году было уничтожено 33 украинских беспилотника, — заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. - За год было зафиксировано 2 111 нарушений режима прекращения с украинской стороны. В направлении населенных пунктов Республики выпущено свыше 17 438 боеприпасов, из которых 811 - артиллерийские снаряды и мины.Украина целенаправленно обстреливала жизненно-важные социальные объекты, школы, больницы. В НМ ДНР уточнили, что в 2020 году от обстрелов Украины в Республике погибли пять мирных жителей. 40 человек были ранены - из них семеро детей.Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о ситуации с беспилотниками на линии фронта знаком отнюдь не по публикациям в СМИ.- У всех нас есть друзья на фронте.Идет война, хотя под Новый год об этом многие предпочитают забыть, - рассказывает политолог. - Что мне известно: там не летают турецкие «Байрактары»… пока. В небе над линией фронта висит зоопарк из разных типов, часть из которых куплена военными официально через госструктры Украины, а часть есть творчество националистов и волонтеров. Многие модели, которые помогают Украине шпионить за позициями Народной Милиции ДНР, сейчас можно собрать с помощью обычных покупок в интернете из китайских компонентов. И сбить их можно из практически любого огнестрельного оружия.Кузменко говорит, что шпионаж за линией фронта на Донбассе - явление типичное.- Но авторов победы Азербайджана в Карабахе – турецких беспилотников - пока здесь нет. Но могут быть. Наши военные встревожены и принимают меры. Ни о каком мире пока не идет и речи, а с учетом признания Украиной невозможности нормандского формата, угроза обострения вполне реальна, - сказал Дмитрий Кузьменко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Народной милиции ДНР назвали причину огневой активности боевиков ВСУПо данным УНМ ДНР, ни один из обстрелов, который велся с начала недели, не был санкционирован командованием бригад (подробности)