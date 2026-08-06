6 августа в Донецке температура воздуха прогреется до 35 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В четверг погода в Донецке порадует дончан по-настоящему знойным днем и ярким солнцем. Расскажем, какой будет погода в Донецке 6 августа 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Четверг принесет в столицу Республики настоящий августовский зной. Днем воздух прогреется до +35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 6 августа осадков в Донецке не ожидается. Будет ясно - солнце будет радовать горожан весь день. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть слабый восточный ветер со скоростью всего 2 метра в секунду. Легкий бриз практически не ощущается, поэтому жара будет чувствоваться особенно сильно.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 6 августа 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 22 до 57 процентов.

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