8 августа «Шахтер» сыграет с «Дружбой» в 18-м туре Второй футбольной лиги. Фото (архив): ФК «Шахтер»

В субботу, 8 августа, донецкий «Шахтер» проведет выездной матч 18-го тура LEON-Второй лиги против «Дружбы» из Майкопа. Встреча пройдет на Адыгейском республиканском стадионе и начнется в 18:00. В первом круге «Дружба» обыграла «горняков» со счетом 1:0.

«Дружба» с 22 очками занимает девятое место. В десяти матчах с ее участием хотя бы одна из команд не забивала. Команда забивает в восьми из девяти последних игр, а дома - в пяти подряд. Дома уступила только лидерам - «Севастополю» и «Ростову-2».

«Шахтер» идет третьим с 33 очками. Забивал во всех гостевых встречах. Не пропускал в семи матчах, в четырех из восьми выездных. В десяти из одиннадцати последних игр забивалось не менее двух мячей.

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