Проект «Вальс Победы» из ДНР выиграл 750 тысяч рублей на форуме «Гвардейск»

Делегация ДНР из 150 человек приняла участие во Всероссийском форуме «Гвардейск». Фото: Минмол ДНР

Делегация ДНР в составе 150 человек приняла участие во Всероссийском молодежном форуме «Гвардейск», который прошел в Тверской области на месте исторических сражений Ржевской битвы. Масштабное мероприятие объединило полторы тысячи участников из всех регионов России. На протяжении недели молодые люди проживали в условиях палаточного лагеря, проходили интенсивную образовательную программу, соревновались в спортивных дисциплинах, посещали военно-исторические реконструкции и активно обменивались опытом с коллегами. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Делегация ДНР из 150 человек приняла участие во Всероссийском форуме «Гвардейск». Фото: Минмол ДНР

Одним из ключевых результатов поездки стала победа представительницы донецкой делегации Евгении Тимошковой во Всероссийском грантовом конкурсе. Девушка успешно защитила свою социальную инициативу и получила финансирование в размере более 750 тысяч рублей на реализацию патриотического проекта «Вальс Победы». Кроме того, участники форума провели встречу с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, презентовали свои идеи на интерактивных площадках и приняли участие в командных испытаниях.

Делегация ДНР из 150 человек приняла участие во Всероссийском форуме «Гвардейск». Фото: Минмол ДНР

Особое место в программе форума заняла памятная акция, посвященная детям, погибшим в результате атак украинских вооруженных формирований. К мемориальным мероприятиям, организованным донецкой делегацией, присоединилась молодежь со всей страны. Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский подчеркнул, что сегодня боль Донбасса разделяет вся Россия, а сам форум «Гвардейск» продемонстрировал настоящее единство молодого поколения и помог участникам сплотиться вокруг общих ценностей и сохранения исторической памяти.

Делегация ДНР из 150 человек приняла участие во Всероссийском форуме «Гвардейск». Фото: Минмол ДНР

- С 2014 года жители Донбасса живут с этой болью. Мы никогда не забудем трагедии Горловки, пляжа в Зугрэссе и многие другие преступления, жертвами которых стали мирные жители. Сегодня подобные трагедии происходят уже далеко за пределами Донбасса. Мы видим, насколько жестокими могут быть атаки против мирного населения. Уверен, что этот день должен стать днем памяти всех детей, погибших в результате террористических атак украинских вооружённых формирований. Память о них должна объединять всю страну так же, как сегодня нас объединил форум «Гвардейск», - сказал он.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Враг-террорист в очередной раз показал свое истинное лицо»: В ДНР почтили память погибших при атаке ВСУ под Геленджиком

Активисты МГЕР в Донецке почтили память погибших при атаке ВСУ под Геленджиком (подробнее)