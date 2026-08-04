В ДНР приступили к реализации стратегии развития Приазовья до 2040 года. Фото: Кирилл Макаров

В Донецкой Народной Республике приступили к реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. В Правительстве прошло второе заседание рабочей группы. Обсуждали исполнение плана, утвержденного главой региона, актуализацию состава группы, создание штаба, развитие научных проектов и подготовку к форуму туристических территорий.

Зампред Правительства Кирилл Макаров отметил, что этап подготовки завершен - Республика переходит к практической реализации. План утвержден 22 июля, за каждым пунктом закреплены ответственные. Отчеты будут ежеквартально докладывать Главе и федеральному центру.

Он добавил, что стратегия определяет развитие туризма, создание рабочих мест, науку, экологию, инфраструктуру и инвестиции. Главная задача - обеспечить результаты, которые повысят качество жизни в Приазовье.

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