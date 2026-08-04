В ДНР оптимизируют документооборот в школах

В ДНР провели заседание рабочей группы по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Фото: Толстыкина

В Донецкой Народной Республике продолжается системная работа, направленная на снижение бюрократической нагрузки на педагогов. Под председательством заместителя Председателя Правительства ДНР Ларисы Толстыкиной состоялось заседание Межведомственной рабочей группы, созданной специально для решения вопросов, связанных с уменьшением административной нагрузки на работников образовательных организаций региона. Создание такой группы стало ключевым шагом в формировании комфортных условий труда для учителей и повышении общего качества учебного процесса.

Главная задача сформированной рабочей группы заключается не только в выправлении отдельных случаев избыточной отчетности, но и в глубоком анализе всех действующих административных процессов. На заседании было отмечено, что завышенное количество отчетов, справок, официальных запросов и ведомственных мониторингов существенно снижает производительность преподавателей. Из-за регулярной бумажной работы учителя вынуждены тратить много времени, которое могло быть направлено на работу с учениками.

В ходе заседания участники детально обсудили вопросы реализации соответствующих федеральных требований и утвердили план дальнейших действий. Особый акцент был сделан на необходимости тщательного анализа всех поступающих в школы запросов, полном исключении дублирования информации и совершенствовании каналов связи между органами исполнительной власти и образовательными учреждениями. Рабочая группа продолжит свою деятельность, чтобы максимально упростить отчетные процедуры и дать педагогам возможность полностью сосредоточиться на обучении и воспитании подрастающего поколения.

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