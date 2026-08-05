5 августа в Донецке температура воздуха прогреется до 34 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В среду погода в Донецке продолжит радовать дончан по-настоящему августовской жарой и ясным небом. Расскажем, какой будет погода в Донецке 5 августа 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Середина недели принесет в столицу Республики настоящий летний зной. Днем воздух прогреется до +34 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 5 августа осадков в Донецке не ожидается. Днем будет малооблачно - солнце будет радовать горожан большую часть дня. Ночью погода останется с переменчивой облачностью, также без осадков.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ветер практически не ощущается, легкий бриз, который не доставит никакого дискомфорта, но и не принесет особого облегчения от жары.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 5 августа 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 743–744 миллиметра ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 27 до 64 процентов.

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