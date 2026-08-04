В Донецке работает аналог московского Склифа

Современное оборудование помогает спасать самых тяжелых пациентов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке на базе больницы им. Калинина работает отделение по оказанию экстренной медицинской помощи, которое соединено с центральной транспортной артерией Донецка, проспектом Ильича.

- Это флагманский центр экстренной медицинской помощи, который пока работает не на полную мощность. Сейчас здесь 23 койки. По оснащению это отделение - аналог больниц Склифосовского и Боткина, - рассказал в интервью "КП Донецк" главный врач РКБ им. Калинина Иван Плахотников.

Открытие этого отделения стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, что отделение по оказанию экстренной медицинской помощи в больнице Калинина в апреле по видеосвязи открыл Президент РФ Владимир Путин.