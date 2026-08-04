Микробиолаборатория в Донецке позволяет в день обращения поставить диагноз

Республиканская клиническая больница им. Калинина - флагман здравоохранения ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В больнице имени Калинина в Донецке функционирует централизованная микробиологическая лаборатория.

- Раньше нужны были дни и даже недели, чтобы определить возбудитель, микроорганизм, спровоцировавший то или иное заболевание. Теперь правильный диагноз мы можем поставить в тот же день и, соответственно, сразу же начать правильное лечение, - сказал в интервью "КП Донецк" главный врач РКБ им. Калинина Иван Плахотников.

Уникальное микробиологическое оборудование позволяет оптимизировать назначение антибактериальной терапии. Специалист уже через час определяет, какой из антибиотиков для пациента будет самым эффективным.

Напомним, что централизованную микробиологическую лабораторию на базе больницы Калинина в Донецке по видеосвязи открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.