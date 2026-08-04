Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество
Эксклюзив kp.rukp.ru
4 августа 2026 13:28

Больница Калинина в ДНР за 2 года получила более 1 тысячи единиц медоборудования

Больница Калинина в Донецке значительно улучшила свою материально-техническую базу
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Новое современное оборудование помогает спасать самых тяжелых пациентов

Новое современное оборудование помогает спасать самых тяжелых пациентов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Больница имени Калинина в Донецке за два года получила более одной тысячи единиц различного современного медицинского оборудования. Об этом в интервью "КП Донецк" сообщил главный врач РКБ им. Калинина Иван Плахотников.

- За последнее время, особенно когда стали частью Российской Федерации, мы семимильными шагами улучшили свою материально-техническую базу. К примеру, это оборудование для лечения органов зрения, лор-патологий. Важно, что на этом оборудовании уже работают квалифицированные специалисты, - сказал Иван Плахотников.

Республиканская клиническая больница им. Калинина является флагманом здравоохранения ДНР. Это самое крупное и мощное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, где оказывают все виды как плановой, так и экстренной медицинской помощи.