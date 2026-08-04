Югра планирует восстановить историческую многоэтажку в Авдеевке до конца года. Фото: Администрация Ясиноватского муниципального округа

В Авдеевке до конца года планируют завершить восстановление пятиэтажки, которая стала символом освобождения города. Именно на этом доме российские подразделения установили флаг России в ходе боев за Авдеевку. Об этом сообщили в администрации Ясиноватского округа.

Там уточнили, что здание получило серьезные повреждения от прямых попаданий - его пришлось не ремонтировать, а фактически строить заново. На сегодняшний день строители завершили кровельные работы и отделку квартир. В доме сделали стяжку, утеплили 70 лоджий и 8 балконов, заменили внутренние коммуникации, в подъездах уложили новую плитку.

Работы не останавливаются, несмотря на сложную обстановку. Сейчас завершают внутреннюю отделку и готовятся к фасадным работам. Весь комплекс планируют закончить до конца года, сообщил замгубернатора Югры Азат Ислаев. У жильцов есть все основания надеяться на второе новоселье.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Республиканской клинической больнице имени М.И. Калинина откроется восстановленная консультативная поликлиника.

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