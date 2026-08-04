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4 августа 2026 13:22

В Донецке в больнице Калинина скоро откроется восстановленная поликлиника

Обновленная поликлиника больницы Калинина сможет принимать более 1 тысячи пациентов в день
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поликлиника оснащена по московским стандартам

Поликлиника оснащена по московским стандартам

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время в Республиканской клинической больнице имени М.И. Калинина откроется восстановленная консультативная поликлиника. Оснащенная по московским стандартам, она ежедневно сможет принимать больше одной тысячи пациентов. Понятие очередей теперь уйдет в прошлое. Об этом в интервью «КП Донецк» заявил главный врач РКБ им. Калинина Иван Плахотников.

- Восстановленная поликлиника оснащена электронной регистратурой, медицинской лабораторной информационной сетью, а также новым диагностическим высокотехнологичным оборудованием. Здесь также откроются стационары и школа диабета, - сообщил Иван Плахотников.

Республиканская клиническая больница им. Калинина является флагманом здравоохранения ДНР. Это самое крупное и мощное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, где оказывают все виды как плановой, так и экстренной медицинской помощи.