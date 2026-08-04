В Пролетарском районе Донецка появятся новые жилые кварталы

В ДНР будет становиться все больше новостроев (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В юго-восточной части Пролетарского района Донецка утвержден проект планировки территории площадью больше 33 гектаров. Согласно разработанному проекту Единого института пространственного планирования (ЕИПП) России, новая застройка расположится по обе стороны от улицы Федосеева.

Специалисты ЕИПП при разработке проекта уделили должное внимание социальной и транспортной инфраструктуре. Планируется, что здесь построят школу на 550 мест, детский сад на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В пристроенных помещениях жилых домов разместится поликлиника, рассчитанная на 55 посещений в смену.

- В рамках развития транспортной сети в районе проложат 4,4 километра местных улиц и 2,6 километра внутриквартальных проездов, - отметили в институте. - Проектное решение позволит гармонично вписать новые жилые кварталы в существующую среду.

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