Во всех муниципалитетах ДНР провели почти 900 продовольственных ярмарок Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания сообщил, что во всех муниципалитетах Республики провели 869 продовольственных ярмарок, реализовали более 390 тонн товаров.

- На площадках представлена сельскохозяйственная продукция местного производства по доступным ценам. Продолжаем организовывать ярмарки для удобства жителей, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике с начала 2026 года запустили семь промышленных объектов с общим объемом инвестиций порядка 500 миллионов рублей.

Кроме того, сообщалось, что в мариупольской школе №58 состоялась ярмарка «Национальных блюд народов России» под знаком дружбы и культурного богатства. Это было настоящее путешествие по регионам России через вкусы, традиции и творчество: учащиеся представили блюда разных народов большой России.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фонд «Защитники Отечества» в ДНР за все время провел более 250 ярмарок вакансий

В ДНР благодаря Фонду «Защитники Отечества» работу нашли 197 ветеранов (подробнее)