Фонд «Защитники Отечества» в ДНР за все время провел более 250 ярмарок вакансий

Среди отечественных работодателей отмечается повышенный спрос на высококвалифицированных работников. Фото (архив): Фонд «Защитники Отечества» в ДНР

Фонд «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике за все время провел более 250 ярмарок вакансий. Об этом «КП Донецк» сообщили в государственном фонде.

- Благодаря ярмаркам 197 ветеранов нашли работу по душе и 127 человек прошли обучение/и переобучение либо продолжают обучаться, - говорится в сообщении.

Среди отечественных работодателей отмечается повышенный спрос на высококвалифицированные кадры. Чтобы соответствовать этим требованиям, у ветеранов есть возможность повысить уровень образования или пройти профпереподготовку.

Так, тринадцать ветеранов-защитников Родины из ДНР воспользовались возможностью и прошли обучение в Московском государственном институте международных отношений, университете МИД России. Еще два ветерана боевых действий из региона прошли обучение в МГТУ им. Баумана.

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