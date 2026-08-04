Новое молодежное пространство в Снежном стало центром активной жизни для ребят. Фото: ТГ-канал Сергея Ермакова

Совсем недавно в Снежном появилось новое молодежное пространство, которое уже успело стать центром активной жизни для юных жителей городского округа. Здесь регулярно проводят самые разнообразные мероприятия, направленные на развитие ребят. Об этом сообщил глава муниципального образования городской округ Снежное Сергей Ермаков.

- В стенах молодежного пространства прошла лидерская площадка, где ребята в формате интерактивных сессий прорабатывали важные компетенции: эффективную коммуникацию, навыки командного взаимодействия и личную ответственность. Особое внимание уделили преодолению психологических зажимов, таких как социофобия и пассивность, - рассказал Ермаков.

Также в молодежном пространстве провели дружеский турнир по шашкам и шахматам.

А еще ребята познакомились с новыми технологиями. Юным жителям Снежного рассказали, как применять искусственный интеллект в учебе, работе и творчестве.

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