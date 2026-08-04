4 августа в Донецке температура воздуха прогреется до 33 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник в столице ДНР будет жарко и солнечно. Расскажем, какой будет погода в Донецке 4 августа 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Вторник принесет в столицу Республики настоящую летнюю жару. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 4 августа осадков в Донецке не ожидается. Днем будет преимущественно облачно, местами с прояснениями - солнце иногда будет выглядывать из-за облаков. Ночью погода останется с переменчивой облачностью, также без осадков.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть восточный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 4 августа 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 742–744 миллиметра ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 27 до 55 процентов.

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