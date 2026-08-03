В ДНР за выходные произошло шесть ДТП, в которых пострадали дети и подростки. Фото: МВД ДНР

За выходные на дорогах Республики произошло шесть ДТП с участием несовершеннолетних. Дети и подростки получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В Торезе нетрезвый 27-летний водитель мотоцикла DX MOTORS без прав двигался по встречной полосе и столкнулся с 15-летним водителем мотоцикла ZUMAAV K7. Пострадал 17-летний пассажир DX MOTORS.

В Кировском 58-летний водитель «Богдана» сбил двухлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу. В Шахтерске 21-летний водитель Skoda при повороте налево не уступил дорогу питбайку SAIMO под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

В Мариуполе произошло два ДТП. В Ильичевском районе Renault столкнулся с мотоциклом, пострадали 17-летний водитель и 16-летний пассажир. В Жовтневом районе ВАЗ-21103 наехал на 15-летнего пешехода.

В Торезе Lada Granta столкнулась с мотоциклом, где пострадали 19-летний водитель и 16-летний пассажир.

Полиция установила, что все несовершеннолетние за рулем мототехники не имели прав.

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