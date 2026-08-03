В память о погибших детях в Геленджике в Донецке возложили цветы. Фото: «Молодая Республика»

Утром 3 августа в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком вооруженные формирования Украины атаковали мирных жителей. По последним данным, погибли семь человек, в том числе трое детей. Более 40 человек ранены.

В знак скорби и сопереживания родственникам погибших активисты «Молодой Гвардии» ДНР возложили цветы на Аллее ангелов в Донецке.

Напомним, что пляж в Геленджике 3 августа стал мишенью для вражеских БПЛА. Дрон упал на побережье, когда там отдыхали мирные люди с детьми. Известно, что среди погибших детей двое приехали из города Шахты Ростовской области. Что с них родителями, пока точной информации нет. Также при атаке БПЛА пострадали несколько жителей этого региона. Власти Краснодарского края обещали помочь всем пострадавшим и их семьям после трагедии.

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