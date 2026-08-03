Две школы из ДНР вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев. Пресс-служба общества «Знание»

Две школы из ДНР вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев. Зугрэсская школа №10 и лицей №124 из Донецка прошли отбор среди множества участников. В октябре они отправятся в Москву на форум «Память жива», где представят свои экспозиции. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Школа №10 из Зугрэса покажет музей «Мы память павших чтим» - о Великой Отечественной войне и современных событиях. В нём собраны подлинные реликвии и семейные истории. Лицей №124 представит проект «Та и эта война» - об истории нескольких поколений одной семьи через архивы и документы, охватывающие ВОВ, события в Донбассе и спецоперации.

Наставниками финалистов стали ведущие эксперты, включая директора Государственного исторического музея. Эти школьные музеи - центры памяти, где дети изучают историю и культуру страны.

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