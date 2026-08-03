Жара и ни капли дождя: Какой будет погода в Донецке 3 августа 2026 года

Ожидается жаркая погода. Без осадков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в Донецке установится аномальная жара. Столбики термометров достигнут отметки аж +33 градуса. Малооблачно. Без осадков. Прогнозируют синоптики Гидрометцентра России.

Ветер ожидается северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление не превысит нормативных показателей (743 миллиметра ртутного столба).

По народному календарю, 3 августа 2026 года отмечается день Онуфрия Молчаливого. Православная церковь помнит подвиг святого, который соблюдал строгий обет молчания.

Народные приметы погоды

Холодная ночь на Онуфрия предвещает раннюю и суровую зиму. Если ночью снятся страшные сны или их вовсе нет - к благополучию. Обилие светлячков - к поздней осени. Собачий лай - к мягкой зиме.

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