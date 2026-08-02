Заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных ценностей в Донецке. Фото: МАКС/Макаров

В Донецке прошло заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных ценностей. В условиях СВО вопросы защиты культуры, исторической правды и духовных скреп приобретают цивилизационное значение.

- Ценности не исчезают за один день. Их отбирают мягкой силой десятилетиями. Через фильмы и музыку. Через переписанную историю. Через подмену понятий, когда любовь к своей стране начинают считать недостатком, а отказ от собственных традиций становится признаком современности, - уверен заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

В 2014 году Донбасс одним из первых ответил сопротивлением, защищая не только километры земли, но и свою идентичность. Сегодня эта работа продолжается уже в школах, музеях, театрах, библиотеках, спортивных секциях и молодежных организациях. Она зиждется на основах государственной политики, утвержденной указом Президента РФ Владимира Путина.

- Впереди годы, а скорее десятилетия последовательной работы по сохранению исторической памяти, воспитанию молодежи и исправлению ошибок прошлого, - отметил Кирилл Макаров.

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