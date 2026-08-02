В Шахтерске школа креативных индустрий откроется уже в этом году

Михаил Желтяков. Фото: Минкультуры ДНР

В Шахтерске в этом году откроется школа креативных индустрий. Она распахнет двери своим ученикам в Шахтерском колледже кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова. Об этом «КП Донецк» сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

– Мы включились в этот удивительный проект. Это было поручение Главы ДНР Дениса Пушилина. Мы сможем обучить новое поколение детей в школах креативных индустрий, которые будут иметь возможность создавать много фильмов в сезон под нашим руководством, - сказал он.

На следующий год запланировано открытие подобной школы в Донецке.

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