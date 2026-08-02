«Вода Донбасса» предупредила о возможных перебоях в подаче воды в ДНР

Нестабильная работа энергосистемы – одна из причин отсутствия воды (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в ДНР могут наблюдаться перебои в подаче воды. Причина – в нестабильной работе энергосистемы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе водоснабжающего предприятия «Вода Донбасса».

- Специалисты работают на местах в круглосуточном режиме. Аварийные бригады находятся в полной готовности для оперативного запуска объектов, - говорится в сообщении.

На предприятии обратили внимание, что там, где технически возможно, весь объем воды, который успел накопиться в резервуарах, будет полностью распределен. Однако из-за сохраняющейся нестабильной работы энергосистемы, подача воды может осуществляться с ограничениями или и вовсе не доходить до некоторых адресов.

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