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НовостиОбщество2 августа 2026 7:52

Глава ДНР поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Пушилин пожелал железнодорожникам ДНР легких путей и надежного плеча коллег рядом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Этот год стал для Донецкой железной дороги временем новых стартов (архивное фото)

Этот год стал для Донецкой железной дороги временем новых стартов (архивное фото)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Этот год стал для Донецкой железной дороги временем новых стартов.

- С января к работе приступил пригородный пассажирский перевозчик, и уже за полгода почти 320 тысяч пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом, - отметил Денис Пушилин.

Также руководитель региона сообщил, что сейчас ожидается налаживание сообщения с соседними регионами страны.

- Продолжаем работать над стратегическими проектами интеграции в транспортную сеть России. Убежден, что вместе с железнодорожниками Республики справимся с этой задачей – подчеркнул он.

Глава ДНР пожелал работником и ветеранам отрасли здоровья, легких путей и надежного плеча коллег рядом.

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