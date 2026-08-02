Глава ДНР поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Этот год стал для Донецкой железной дороги временем новых стартов (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Этот год стал для Донецкой железной дороги временем новых стартов.

- С января к работе приступил пригородный пассажирский перевозчик, и уже за полгода почти 320 тысяч пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом, - отметил Денис Пушилин.

Также руководитель региона сообщил, что сейчас ожидается налаживание сообщения с соседними регионами страны.

- Продолжаем работать над стратегическими проектами интеграции в транспортную сеть России. Убежден, что вместе с железнодорожниками Республики справимся с этой задачей – подчеркнул он.

Глава ДНР пожелал работником и ветеранам отрасли здоровья, легких путей и надежного плеча коллег рядом.

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