За сутки над ДНР сбили 17 БПЛА ВСУ

Над территорией Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки сбито семнадцать беспилотников вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Штабе Обороны ДНР.
Вражеские дроны нейтрализовала система «Купол Донбасса» и уничтожили силы ПВО и сводных мобильных огневых групп. В штабе обратились к жителям с просьбой позвонить в экстренные службы в случае обнаружения обломков сбитых БПЛА и взрывоопасных предметов (ВОП).
Украинские боевики продолжают использовать тактику комбинированных налетов. Зачастую противник направляет ударные БПЛА на мирных жителей и инфраструктуру жизнеобеспечения.
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