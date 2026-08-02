За сутки над ДНР сбили 17 БПЛА ВСУ

Боеголовка, которой украинские террористы пытались ударить по мирным жителям. Архивное фото Штаба Обороны ДНР

Над территорией Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки сбито семнадцать беспилотников вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Штабе Обороны ДНР.

Вражеские дроны нейтрализовала система «Купол Донбасса» и уничтожили силы ПВО и сводных мобильных огневых групп. В штабе обратились к жителям с просьбой позвонить в экстренные службы в случае обнаружения обломков сбитых БПЛА и взрывоопасных предметов (ВОП).

Украинские боевики продолжают использовать тактику комбинированных налетов. Зачастую противник направляет ударные БПЛА на мирных жителей и инфраструктуру жизнеобеспечения.

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