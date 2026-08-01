В ДНР в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал сотрудник МЧС России

В результате удара дрона серьезные повреждения получила автоцистерна - спецтехнику уже направили на ремонт. Фото: МЧС России по ДНР

В ДНР в результате атаки украинского беспилотника пострадал сотрудник МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Инцидент произошел утром 1 августа в Волновахском районе. Огнеборцы направлялись к месту пожара, когда по пути подверглись атаке вражеского БПЛА. В результате удара дрона серьезные повреждения получила автоцистерна - спецтехнику уже направили на ремонт.

Кроме того, пострадал водитель автоцистерны: мужчину оперативно доставили в больницу.

- В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь, - заявили в МЧС России по ДНР.

Тем временем в Горловке из-за удара украинского беспилотника пострадали пять человек. Как уточнил глава городского округа Иван Приходько, были ранены четыре сотрудника скорой медицинской помощи и один мирный житель.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке оказали помощь раненым после атаки дрона ВСУ на автобус в ДНР

Двое пострадавших госпитализированы, одна пациентка продолжит лечение амбулаторно (подробнее)