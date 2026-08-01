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НовостиПолитика1 августа 2026 11:05

Четыре сотрудника скорой и один мирный житель ранены при атаке БПЛА в Горловке

В Горловке из-за удара украинского беспилотника пострадали пять человек
Ирина ДМИТРИЕВА
Пять человек пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Горловке

Пять человек пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Горловке

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Горловке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что среди пострадавших есть медики скорой.

- В результате удара дрона украинских террористов в Горловке ранены четыре сотрудника скорой медицинской помощи и один мирный житель, - заявил Приходько.

Глава Горловки также сообщил, что из-за атак БПЛА ВСУ в городе были повреждены несколько гражданских автомобилей.

Тем временем в Донецке оказали помощь раненым после атаки дрона ВСУ на автобус в ДНР. Как рассказали в Республиканском центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, в медучреждение были доставлены трое человек. Двоих пострадавших госпитализировали, еще одной пациентке оказали помощь амбулаторно. Всем поступившим раненым помощь была оказана в полном объеме.

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