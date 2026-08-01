В Донецке оказали помощь раненым после атаки дрона ВСУ на автобус в ДНР

Всем поступившим пациентам помощь была оказана в полном объеме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус, следовавшего по маршруту Краснодар - Донецк. Напомним, что инцидент произошел 31 июля в районе поселка Кутейниково в Амвросиевском округе Республики.

По данным Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, в медучреждение были доставлены трое человек, получивших ранения при атаке. Как сообщил заместитель главного врача центра по хирургической части Вадим Оноприенко, двоих пострадавших госпитализировали, еще одной пациентке оказали помощь амбулаторно.

Медик подчеркнул, что всем поступившим пациентам помощь была оказана в полном объеме. При этом тяжесть состояния пациентов соответствует тяжести полученных травм.

В центре также подтвердили, что учреждение полностью обеспечено необходимыми лекарствами и препаратами для лечения пострадавших - дефицита медикаментов нет.

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