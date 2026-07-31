В Донецке у местного жителя изъяли незаконно хранившиеся патроны

Боеприпасы хранились без необходимых разрешительных документов. Фото: Росгвардия

В Донецке в ходе профилактической проверки сотрудники силовой службы выявили нарушение правил хранения боеприпасов. Как сообщили в Главном управлении Росгвардии по ДНР, специалисты лицензионно-разрешительных органов ведомства проводили мероприятия по контролю за оборотом гражданского оружия - и в результате обнаружили у одного из горожан патроны. Боеприпасы хранились без необходимых разрешительных документов.

Сейчас по данному инциденту идет проверка.

- Решается вопрос о привлечении правонарушителя к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, - заявили в Росгвардии.

Жителям ДНР еще раз напомнили, что соблюдение правил обращения с оружием и боеприпасами - ключевой фактор общественной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке в одном из магазинов мужчина достал предмет, похожий на гранату. Подозреваемого в Буденновском районе города удалось оперативно задержать.

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