СК РФ расследует атаку БПЛА ВСУ на автобус Краснодар - Донецк

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и криминалисты (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике расследуют обстоятельства атаки на пассажирский автобус. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, утром 31 июля в районе поселка Кутейниково Амвросиевского муниципального округа ДНР украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу, который следовал по маршруту Краснодар - Донецк.

В результате атаки пострадали пассажиры. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и криминалисты: они собирают и фиксируют доказательства произошедшего.

- Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, - заявили в Следкоме.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР при атаке ВСУ на автобус Краснодар - Донецк были ранены восемь человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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