В ДНР при атаке ВСУ на автобус Краснодар - Донецк ранены восемь человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар - Донецк. Об этом ТАСС сообщил глава округа Игорь Лызов. Атака произошла утром 31 июля в районе поселка Кутейниково.

По его данным, ранения получили от восьми до девяти человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации. В региональном Минздраве уточнили, что всего пострадало восемь человек: один в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести, еще четверо лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще трое мирных жителей пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в ДНР 30 июля. В Никитовском районе Горловки дрон атаковал легковой автомобиль - в результате удара погиб мужчина. На трассе Донецк - Мариуполь при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили двое мужчин.

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