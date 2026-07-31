В результате атаки дрона ВСУ в Горловке ранен мальчик Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по мирным жителям в Донецкой Народной Республике. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ был ранен мальчик.

- В результате удара БПЛА ВФУ в Горловке ранен мальчик 2019 года рождения, - сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что из-за атаки БПЛА противника в Горловке повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще трое мирных жителей пострадали из-за атак беспилотников ВСУ в ДНР 30 июля. В Никитовском районе Горловки дрон атаковал легковой автомобиль - в результате удара погиб мужчина. На трассе Донецк - Мариуполь при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили двое мужчин.

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