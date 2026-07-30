ВСУ атаковали Горловку, пострадали две мирные жительницы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины атаковали Горловку. В результате обстрела противника пострадали две мирные жительницы.

- В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранены две мирные жительницы, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки был поврежден многоквартирный дом. Также в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в Горловке повреждена инфраструктура одного из коммунальных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике 29 июля в результате атак ударных беспилотников ВСУ погиб один мирный житель, еще 14 человек получили ранения.

Кроме того, утром 29 июля аварийная машина Горловского филиала «Вода Донбасса» попала под удар беспилотника вооруженных формирований Украины. Спецтехника выезжала на ремонтные работы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над ДНР за сутки уничтожили семь дронов ВСУ

Жителей ДНР призвали сообщать об обломках сбитых дронов (подробнее)