В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Один из пострадавших находится в реанимационном отделении - медики прилагают все усилия, чтобы спасти ему жизнь (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР восемь человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу Краснодар-Донецк. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

В ведомстве уточнили, что пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении - медики прилагают все усилия, чтобы спасти ему жизнь. Еще трое пассажиров автобуса госпитализированы в больницу с травмами средней степени тяжести.

Четырем гражданам медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия, после чего их направили на амбулаторное лечение. По предварительной информации, среди пострадавших детей нет.

Напомним, что 31 июля в ДНР рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар - Донецк, подвергся атаке со стороны украинских вооруженных формирований. Инцидент произошел ранним утром, примерно в 4:15 по московскому времени, в районе поселка Кутейниково в Амвросиевском округе на востоке Республики.

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