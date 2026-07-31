При атаке ВСУ на рейсовый автобус Краснодар - Донецк ранены восемь человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар - Донецк, подвергся атаке со стороны украинских вооруженных формирований.

Что известно об атаке ВСУ на автобус Краснодар - Донецк 31 июля

Инцидент произошел в ранние часы, примерно в 4:15 по московскому времени, в районе поселка Кутейниково в Амвросиевском округе на востоке Республики. Глава округа Игорь Лызов подтвердил ТАСС факт нападения на гражданский транспорт, перевозивший пассажиров между регионами.

- Пострадали восемь-девять человек. Атака была сегодня в 4:15 на автобус Краснодар - Донецк, - сказал Лызов.

Количество пострадавших при атаке ВСУ

По последним данным регионального Министерства здравоохранения, в результате вражеского удара ранения различной степени тяжести получили восемь человек. В настоящее время один из пострадавших пассажиров находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а четверым гражданам медицинская помощь была оказана на месте, после чего их направили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в результате очередного обстрела со стороны ВСУ в Горловке был ранен мальчик 2019 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате атаки дрона ВСУ в Горловке ранен мальчик

ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям ДНР (подробнее)